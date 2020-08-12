Bilim Kurulu kararı öncesi MEB’den flaş hamle

Okulların açılmasıyla ilgili gözler Bilim Kurulu kararına çevrilse de MEB’in, birinci dönemde uzaktan eğitim verebilme şartlarını araştırdığı ortaya çıktı.

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde öğretmenlerin cep telefonlarına mesaj gönderilerek e-nabız üzerinde tanımlanmış rahatsızlıkları varsa acilen bildirilmesi istenildi.

KRONİK HASTALAR “ACİL” BİLDİRSİN…

Öğretmenlerin okulların örgün eğitime açılması halinde risk altında olup-olmadığı araştırılırken, kronik rahatsızlığı olanların, eğitimin başlaması durumunda okula gelmeleri konusunda salgın tamamen bitene kadar zorlanmayacak.

Yine öğrencilerle ilgili de uzaktan eğitim durumunda eşit şartlarda eğitim alınabilmesi için bilgisayar sayısı araştırması yapılıyor.

BİLGİSAYAR OLSA İNTERNET YOK

Bilgisayar sorununun çözümü için MEB’in nasıl bir çalışma yapacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak OECD’nin, “Covid-19 Salgınında Eğitim” adlı raporuna göre; ülkelerin uzaktan eğitim karnesinde Türkiye, 77 ülke içinde 64’üncü sırada yer almıştı.

Türkiye’de ikinci dönemde uzaktan eğitim alan her 100 çocuktan 30’unun bilgisayarı yok. İnternet bağlantısına erişimde de 77 ülke içinde Türkiye, sondan üçüncü olarak 74’ncü sırada yer bulabilmişti.

GENÇ ÖĞRETMEN ŞANSI

Türkiye’deki ilk ve orta dereceli okullarda 18 milyon 108 bin 860 öğrenci ve halen görev yapan 1 milyon 77 bin 307 öğretmen var. Bu öğretmenlerin yaş ortalaması 36 ve bu OECD ülkelerindeki öğretmenlerin yaş ortalamasından 10 yaş daha genç öğretmen nüfusuna sahip olduğumuzu gösteriyor.

Bu tablo yaş ve kronik rahatsızlık arasında öngörülen ölçeklendirmede, pandemi koşullarında Türkiye'yi, öğretmenlerde yaş ortalaması genç olduğu için şanslı ülke haline getiriyor.

Yaş ortalaması 50'nin üzerinde olan öğretmenlerin oranı ise son verilere göre yüzde 16 iken, 60 yaş üste öğretmenlerin oranı yüzde 1,48'de kalıyor.

ÖĞRETMEN YAŞ ORTALAMALARI ŞÖYLE:

Öğretmenlerin yaş ortalaması 36

Öğretmenlerin yüzde 68'i 30-49 yaş aralığında.

30 yaş altı öğretmen oranı yüzde 27’yle en çok ortaokulda

50 yaş ve üstü öğretmen oranı yüzde 16 ile en çok ilkokulda.

60 yaş üstü öğretmenlerin oranı yüzde 1,48'de