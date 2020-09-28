Bursluluk ödemeleri ne zaman yatmaya başlayacak?

Ülke genelinde bir milyondan fazla öğrencinin katıldığı 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının ardından ödemelerin ne zaman yapılacağına dair ayrıntılar da belli oldu.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

İOKBS bursluluk sınavından başarılı olan ve burs almaya hak kazanan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda, yatılılık, bursluluk sosyal yardımlar ve okul pansiyonları yönetmeliği hükümleri kapsamında ekim ayı başından itibaren ödeme alabilecek.

İOKBS BURSLARI KİMLERE VERİLİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.