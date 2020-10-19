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Bursluluk parası ne zaman yatacak?

İOKBS bursları olarak da bilinen bursluluk ücreti ödemeleri bu ay içerisinde hesaplara geçecek. Geçtiğimiz eğitim döneminde 260 lira olan bursluluk ücretinin bu sene 290 lira olması bekleniyor.

Güncellenme: 10:44, 19/10/2020
Haberler Eğitim
Bursluluk parası ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursluluk parası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir”

BURSLULUK PARASI NEDİR?

5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı ile devlet, uzun yıllardır öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır. Öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir. Eski adı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.
 

Ekim ayı Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci okul Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı
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