Darısı Türk öğretmenlerin başına

Almanya’daki koalisyon hükümeti, pandemi döneminde devlet memurlarının evlerinden çalışabilmeleri için 93,5 milyon Euro değerinde 40 bin 728 bilgisayar satın aldı.

Deutsche Welle'nin haberine göre Hükümet, Mart-Eylül ayları arasında gerçekleşen satın alımlarda masaüstü, dizüstü bilgisayar ve tabletler için 93,5 milyon Euro harcama yaptığını açıkladı.

Türkiye'de özellikle 942 bini kamuda, 174 bini özel sektörde olmak üzere yaklaşık 1 milyon 110 bin öğretmen hem bilgisayar hem internet erişimi konusunda ciddi sorun yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı net ve güncel rakamları paylaşmasa da 2015 yılında yapılan bir araştırma öğretmenlerin yüzde 50'sinin bilgisayarı olmadığını gösteriyor.

EĞİTİM SEN: “BİLGİSAYAR VE İNTERNET ERİŞİMİ ÜCRETSİZ SAĞLANMALI”

Salgın koşullarında eğitimin sürdürebilmesi için MEB yönetiminin kararlığını ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, ”Öğretmenlerin uzaktan eğitimde kullanacakları bilgisayar ve tabletlerin mutlaka MEB tarafından ücretsiz sağlanması gerekmektedir” dedi. Aydoğan, “Özellikle eğitime ek bütçe ayrılması ve ek atamalar yapılması zorunludur. Ek bütçe ve ek atama konusunda kararlı bir tutum ve gerekli girişimlerin MEB tarafından hızlıca yapılması kaçınılmazdır” diye konuştu.