DGS 2020 ne zaman? DGS başvuru tarihleri açıklandı…

Önlisansı bitiren öğrenciler dört yıllık üniversiteye geçiş için DGS sınavına girmek zorunda. Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü pandemisi sebebiyle ÖSYM birçok sınavın takviminde değişikliğe gitmişti. İşte Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta yapılacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS sınavı başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin yenilenen takvimine göre 2020-DGS başvuruları 9 Haziran'da başlayacak ve 17 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM SINAV BAŞVURU EKRANI



BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve geçerli eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.