DGS tercihleri bugün başlıyor! Tercih işlemleri nasıl yapılır?

DGS sonuçlarına kavuşan adayların beklediği açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den geldi ve DGS tercihlerinin gerçekleşeceği tarihler açıklandı. Adaylar tercih işlemlerine bugünden itibaren başlayabilecek. DGS tercihlerinin ÖSYM’den yayınlanacak kılavuzla birlikte gün içerisinde başlaması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın.

ÖSYM AİS EKRANI

TERCİH SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.