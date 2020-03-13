Diyanet müfredatı deliyor

Diyanet kurslarında 4-6 yaşa verilen tartışmalı din eğitimi şimdi de Sakarya, Edirne, Amasya, Adıyaman, Rize gibi birçok ilde resmi devlet okullarındaki ana sınıflarında başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Değerler Eğitimi” adı altında 5 yıl önce Sakarya’da, 4-6 yaş grubu çocuklara din eğitimi başlattı. Sayıları 554’e çıkan bu Kuran kurslarında 5 yıl önce 15 bin 265 çocukla başlayan eğitim, 40 kat artarak şimdi 618 bin 402 çocuğa ulaşıtı. Din görevlisi sayısı da 8 bin 471’e çıktı.

“Derste öğretmenler sınıftan çıkarılıp imamlar derse giriyor. Karşı çıkan velilerin çocukları sınıftan çıkarılıp okulda boş boş bekletiliyor” iddiaları mahkemeye taşınıyor

Sakarya, Edirne, Amasya, Adıyaman, Rize gibi bir çok ildeki resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde ana sınıfı açılarak eğitim başladı.

MEB, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini ilkokul 4'üncü sınıfta başlatırken, Diyanet müfredat dışı din eğitimini okullarında ana sınıfı öncesinde başlatmış oldu. Eğitim, Talim Terbiye Kurulu denetimi dışındaki kitaplarla yapılıyor.

Atatürk Ortaokulu'nda açıldı

Adıyaman Besni Atatürk Ortaokulu'nda 4-6 yaş din eğitim 3 yıldır müfredata aykırı yapılıyormuş.

Dönemin Besni Müftüsü Hanifi Damar, “Atatürk Ortaokulu ana sınıfında 4-6 yaşa çok ciddi bir dini eğitimi vereceğiz. Dini şuur aşılıyoruz. Allah, maddi/manevi muzaffer eylesin. Çocuklar, küçük yaştan itibaren Elif, Ba okuyup, Kuran-ı Kerim harflerini tanıyacak. okullarda sayıyı çok ciddi arttıracağız” diyor.

PROTOKOLE AYKIRI

Diyanetle imzalanan, “4-6 yaş okul öncesi değerler eğitimi” protokolünde Kuran kurslarının resmi okullarda açılabileceğine dair bir madde yok. Bakan itiraz etse de Sakarya'da okullarda din eğitimi veli izin dilekçeleri toplanıyor. Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilkokuldan liseye 5 okula, Kuran-ı Kerim eğitimi için izin verilen öğrenci tablolarının oluşturulmasını istedi.

Eğitim İş Hukuk Sekreteri Maksut Balmuk: ‘Anayasal suç işleniyor'

* Devletin ana sınıfında din eğitimi başladı. Ders saatinde başka bir kişiye dersini veren öğretmen de, derse giren Diyanet yetkilisi de, müsaade eden okul, ilçe, il ve MEB yöneticileri anayasal suç işliyor.

* Eğitim, Diyanet’in işi değil. Okulda, ‘dinsel istismar' yapılıyor. Bakan Selçuk’a anlattım. Bakan, ‘Böyle bir şey mümkün değil. Hiç kimse öğretmenin dersine müdahale edemez. Ders saatinde sınıfa girip, müfredat dışı başka bir eğitim yapılamaz’ dedi. Ama yapılıyor.

* Velisi istemeyen çocuk ders dışına çıkarılıyor. İmamın dersi bitene kadar okul içinde boş boş oturuyor. 4 yaşındaki çocuk, ‘dindar-dindar olmayan’ diye ayrılıyor. Kabul edilemez, iptali için dava açacağız.

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