EBA öğrenci giriş ekranı! EBA TV yeni ders programı yayımlandı!

Corona virüsü nedeniyle okullara ara verilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin devam etmesi nedeniyle öğrenciler de EBA Tv platformu üzerinden dersleri takip ediyor. EBA üzerinden uzaktan eğitimin ilk haftası geride kaldı ve ikinci hafta yarın başlayacak. TRT EBA Tv’den derslerini takip edecek öğrenciler yeni yayımlanan ders programını araştırmaya başladı. EBA TV 30-3 Nisan 2020 ders programını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte EBA öğrenci giriş ekranı…

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

EBA TV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılıyor. Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabiliyor. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

EBA TV 30-3 NİSAN DERS PROGRAMI YAYIMLANDI

EBA TV İLKOKUL – 30 NİSAN-3 NİSAN 2020





EBA TV ORTAOKUL – 30 NİSAN-3 NİSAN 2020

EBA TV LİSE – 30 NİSAN-3 NİSAN 2020

EBA NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.