EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA öğrenci giriş şifremi unuttum!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen uzaktan eğitim kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) öğrencilere derslerin yayınlarını aktarıyor. Hem TRT EBA TV’den hem de eba.gov.tr internet adresi üzerinden giriş yapılarak ilkokul, ortaokul ve lise dersleri takip edilebiliyor. EBA öğrenci girişinde ise bazen problemler yaşanabiliyor. Öğrenciler EBA giriş şifremi unuttum ne yapmalıyım? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte bu sorunun yanıtı ve EBA öğrenci giriş ekranı…

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

ÖĞRETMENLERİN EBA’YA GİRİŞ İŞLEMİ

“EBA Giriş” ekranından MEBBİS ya da e-Devlet bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Yurt dışında görev yapan bir öğretmenseniz, MEBBİS kaydınız varsa MEBBİS bilgilerinizle ya da e-Devlet bilgilerinizle EBA'ya giriş yapabilirsiniz.

Öğretmen olarak öğrencilerim için EBA şifresi nasıl oluştururum?

Bu işlem, iki adımdan oluşmaktadır.

İlk adım, öğrencinize tek kullanımlık şifre oluşturmaktır.

İkinci adım ise bu tek kullanımlık şifreyi kullanarak öğrencinin kendi EBA şifresini belirlemesidir. Bunun için şu adımları izlemelisiniz:

-EBA'ya giriş yaptıktan sonra profil resminizin altında yer alan menüden “Öğrenci Şifresi Oluştur” seçeneğine tıklayınız.

-Tek kullanımlık şifre vereceğiniz öğrencinizin TC Kimlik Numarasını giriniz.

-Öğrencinin ya da velisinin e-posta adresini giriniz.

-Öğrencinin ya da velisinin cep telefonu numarasını giriniz.

-“Şifre Oluştur” butonuna tıklayınız.

-Sistemin belirlediği tek kullanımlık şifreyi öğrencinize veriniz.

-Öğrencinizden bu tek kullanımlık şifreyi kullanarak ve “Öğrenci Olarak EBA Şifremi Nasıl Oluştururum?” bölümünden yardım alarak kendi EBA şifresini oluşturmasını isteyiniz.