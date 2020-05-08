Eğitimde ne olacağını eğitimciler de bilmiyor!

İlkokuldan üniversiteye 26.1 milyon öğrenci ile LGS ve YKS gibi sınavlarda yarışacak 5 milyon öğrencinin geleceğini artık

corana virüsü belirleyecek. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, “Gerçekçi olalım. Şimdi ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında eğitimde bizi ne beklediğini eğitim camiası dahil hiç kimse bilmiyor” dedi.

Okulların açılıp-açılmayacağı, yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı, sınav tarihlerinin ileri-geri çekilmesi gibi sıkıntılar yaşanan eğitimde, Türkiye’yi nasıl bir süreç beklediğini eğitim uzmanları SÖZCÜ‘ye anlattı.

KiMSE BiLMiYOR!

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, şunları söyledi: “Gerçekçi olalım; 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında bizi ne beklediğini eğitim camiası dahil hiç kimse bilmiyor. Süreç, pandemi ilerleyişine bağlı şekillenecek. Eğitimde, her şey değişecek.

Eğitimciler de, direndikleri alışkanlıklarını terk edecek. Müfredat artık yüz yüze ve dijital eğitim birlikte olmak zorunda. Okulların açılması bize göre ekimi bulacak. Gecikmenin tek sebebi virüs değil okulların fiziki dönüşümü de yapılacak.

SIRADA TEK BAŞINA

Sınıf mevcutları azaltılıp, öğrencilerin tek kişilik sıralarda oturtulması zorunlu oldu. Öğrenciler artık okula 5 gün yerine, 2 gün gidip 3 gün uzaktan eğitim almak zorunda da kalabilir. Hatta bunun dışında öğrenciler okulları dönüşümlü kullanıp, eğitime sık sık ara da verilebilir.”

80 yıllık duayen eğitimciden mektup…

Sınavda sorular hiç beklemediğimiz yerden geldi

Kültür Eğitim Kurumları Onursal Başkanı Fahamettin Akıngüç (94) şöyle dedi: “Hepimiz soruları, hiç beklemediğimiz yerden gelmiş bir sınavda gibiyiz. Eğitimciler, ‘ben, şimdiye kadar böyle bir şey görmedim, böyle bir durum hiç yaşamadım' diyor. Öğrenciliğim dahil hayatımın 80 yılı, binlerce öğretmenle geçti. En esaslı öğretmen yaşamın kendisi. Ezbere karşı ve adil.

Düşünmeden, araştırmadan, sorgulamadan bu dersten geçilmiyor. Okul müfredatıyla, anne-baba nasihatiyle, bir yere

kadar. Yüzleştiğimiz pandemi gerçeği, yaşamın bize verdiği bir ders. Yaşamaya, üretmeye, paylaşmaya ve dayanışmaya

devam edeceğiz. Durmayacağız, durursak düşeriz…”

Eğitimciler ne diyor?

‘Salgında sınav yapılamaz'

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan: “Salgın tehlikesinin geçtiği bilimsel verilerle açıklanmadan, 1 Haziran’da okullar açılamaz. YKS ve LGS de, risk geçmeden ve uzaktan eğitimde eşitsizlikler giderilmeden kesinlikle yapılmamalı.”

‘Eğitim turizme feda edildi'

Eğitim İş MYK üyesi Maksut Balmuk: “YKS öne alınıp, öğrencilerin geleceği turizme feda edildi. Salgın varken sınavlar yetmedi, okullar da açılacak. Öğrenci değil, özel okullar düşünülüyor.”

‘50 kişilik sınıflar var'

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan: “18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen var. Öğrencilerin, okulda ve sınıfta hijyene harfiyen uymaları çok zor. Tekli eğitim ve 15 kişilik sınıflar olsa, 1 Haziran açılışı tartışılabilirdi. 40- 50 kişilik sınıflar var.”

‘Dersler ekimde başlar'

Eğitim Uzmanı Servet Gülsün Şirin: “Dünya, bir trajediyle değişiyor. III. Dünya Savaşı'nda olsak, ülkelerin tamamı öldürecek güç için hazırdı. İnsanı yaşatmaya karşı hazırlıksız yakaladılar. Eğitim de, djitalleşerek değişecek. Türkiye'de dersler ekimde başlar.”

‘Eğitim dijitalleşecek’

Eğitim Teknoloğu/İKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Yıldız: “Virüs sürecinde, öğrenci ve öğretmenler dijital eğitimle temas etti. İdeali yüz yüze olsa da, artık pandemi bitse bile, dijital altyapı eğitime dahil edilmek zorunda kalınacak.”

VELİLERDEN ZOR SORULAR?

“Çocuğum, ‘Anne virüs bulaşıp, ölmek istemiyorum' diye ağlıyor. LGS veya YKS'de, çocuklarımıza virüs bulaşmama teminatı verilecek mi?”

“Sınıfta kalma, devam zorunluluğu yok. Okullar 1 Haziran'da açılsa da, çocuğum kendini koruyamaz, yollamam. Virüs kapıp, ölsün mü?”

1 Haziran'da açılırsa ne olacak?

– Öğrenciler yazılı-sözlü hiç bir sınava girmeyecek.

– Çocuğun okula gidip gitmeyeceğine veli karar verecek.

– Bu dönem devam zorunluluğu olmayacak.

– Derslerde hızlandırılmış telafi eğitimi verilecek.

İstanbul'da okullar açılacak mı?

– İstanbul gibi illerde, okullar hiç açılmayabilir.

– Dersler, 8’inci ve 12’nci sınıflarla sınırlandırılabilir.

– Pandemi sürdüğünden, 81 ilde de okullar açılamayabilir.

– Valilikler, milli eğitim ve pandemi kuruluyla karar alacak.

Üniversiteler ne olacak?

– Bilim Kurulu, virüsün kontrol altına alındığını bildirir ise 15 Haziran’da açılacak.

– 15 Haziran’da açılsa da, tüm öğrenciler kampüse gitmek zorunda olmayacak…

– Final sınavları online da yapılabilecek. Öğrenciler, kampüste sınava zorlanmayacak.

30 DAKİKALIK ARTIŞ KAYBETTİRECEK

Sınava 80 gün kala, 30 gün geri alınıp 30 dakika ek süre verilerek, baraj 10 puan düşürüldü. YKS'deki değişikliklerin Sayısal, Sözel ve TM öğrencilerine etkisini Uzman Eğitimci Onur Soğuk inceledi.

SÖZELCİLER DEZAVANTAJLI

“YÖK'ün YKS'de adaylara Temel Yeterlilik Testi (TYT)'de 30 dakika ek süre vermesi Sözel ve TM öğrencileri için dezavantaj oldu. Sınavda, doğru soru çözme ortalaması artacak. TYT'nin başarılı öğrenciyi seçme özelliği aşağı çekildi.

SAYISALCILAR AVANTAJLI

Sınava ciddi çalışan, başarılılar 30 dakikalık artışla dezavantajlı oldu. Alanı dışında tercih yapacak, sayısalcılar avantaj kazandı. Sözel ve TM öğrencileri, Matematik, Fizik, Kimya'da zaten zorlanıyordu. Süreç, sözelcilerin aleyhine. Tıp isteyen bir sayısalcı Tıp kazanamazsa, 30 dakika artışla sözel de çözeceği için hukuk, kazanabilir.”

Ateş ölçülebilecek mi?

– LGS ve YKS'ye adaylar maske ve dezenfektanla girecek.

– Öğrencilerin sınava ‘Ateşi ölçülerek mi?' alanacağı bilinmiyor.

– Sınavlardaki üst aramasının yapılıp yapılmayacağı belirsiz.

3 haftada 3 sınav

– Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ): 14 Haziran

– Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 20 Haziran

– Yükseköğretime Kabul Sınavı (YKS): 27-28 Haziran