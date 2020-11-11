Hakim ve savcılık sınavı giriş belgeleri açıklandı

21-22 Kasım 2020 tarihlerinde uygulanacak olan 2020-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı), 2020-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı-Avukat) ile 2020-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına (2020-İdari Yargı) katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleriyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM'DEN ADAYLARI ÖNEMLİ UYARI

ÖSYM, sınava katılacak adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00'dan sonra, Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturum için saat 13.30'dan sonra, İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturum için saat 16.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını açıkladı.

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturum için adaylar, yine saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.