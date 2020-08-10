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Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank personel alımı yapacak!

Kamuya ait olan HalkBank, çeşitli pozisyonlarda görevlendirmek üzerin personel alımı gerçekleştirecek. Yurt genelinde toplam 18 merkezde yapılan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bekliyor. İşte Halkbank personel alımı sınav sonuçlarıyla ilgili bilgiler…

12:17 -
Haberler Eğitim
Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank personel alımı yapacak!

Halkbank personel alım sınavı, 8 Ağustos tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon'da kurulan merkezlerde gerçekleştirildi. Şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihte…

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Halkbank sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. Ancak sınav sonuçlarına yapılacak itirazların 12 Ağustos'a kadar yapılacağı biliniyor. Sınav sonuçlarının 12 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

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