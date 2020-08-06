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İl dışı atama başvuruları başlıyor! İl dışı atmaa kontenjanları açıklandı mı?

2020 il dışı atama takvimine göre; öğretmenlerin il dışı atama başvuruları bugün başlıyor. Öğretmenler tayin olmak istedikleri iller için başvuru yapacağı tarihleri araştırıyor ve “il dışı yer değiştirme başvuruları başladı mı?” sorusunu soruyor. İl dışı atama başvuruları için kontenjan durumu da merak konusu...

10:22 -
Haberler Eğitim
İl dışı atama başvuruları başlıyor! İl dışı atmaa kontenjanları açıklandı mı?

MEB'in yayınladığı 2020 il dışı mazerete bağlı yer değiştirme takvimine göre bugün büyük gün. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolarında çalışan öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları bugün başlıyor.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILCAK?

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

İl dışı atama kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanlar her yıl personel. meb.gov.tr adresinden yayınlanmakta.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2′ nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

meb Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli öğretmen
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