Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İOKBS sonuçları açıklandı! MEB bursluluk sınavı sonuçlarını erken duyurdu…

Bursluluk sınavı olarak da bilinen İOKBS'de sonuçlar açıklandı ve öğrencilerle paylaşıldı. MEB'in sonuç takvimine göre bugün açıklanması beklenen sonuçlar dün paylaşıma açıldı. Sonuçların ardından merak edilen burs ödemeleri ekim ayında başlayacak.

08:34 -
Haberler Eğitim
İOKBS sonuçları açıklandı! MEB bursluluk sınavı sonuçlarını erken duyurdu…

İOKBS sonuçları açıklandı, bursluluk sınavı sonuçları meb.gov.tr üzerinden TC kimlik no ve doğum tarihi bilgileri ile öğrenilebilecek. Aşağıdaki link üzerinden sınav sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, ekim ayı başından itibaren ödeme alabilecek.

BURSLULUK DURUMU AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bursluluk kılavuzuna göre,

Bursluluk Başlangıcı: Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursun Devamı, Kesilmesi ve İtirazlar: Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.

Bursluluk Sınavı sonuçları Ekim ayı meb Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci okul sınav
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more