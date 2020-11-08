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İzmir’de okullar ne zaman açılacak? 1 hafta daha uzatıldı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından alınan kararla kentte eğitime bir hafta ara verilmişti. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldıklarını duyurdu.

Güncellenme: 11:03, 08/11/2020
Haberler Eğitim
İzmir’de okullar ne zaman açılacak? 1 hafta daha uzatıldı

İzmir’de yaşanan depremin ardından İzmir İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verilmişti. Normal şartlarda 9 Kasım’da açılması beklenen okulların açılması bir hafta da ertelendi.

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Bakan Selçuk, Twitter hesabından 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir’deki eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili alınan yeni kararı paylaştı.

Selçuk, “İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık” ifadelerini kullandı.

BİR HAFTA ARA VERİLMİŞTİ

Bakan Selçuk, 31 Ekim tarihinde yaptığı paylaşımda “Yaraları hep birlikte saracağız. İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız” demişti.

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