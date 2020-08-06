KPSS başvurusu ne zaman başlayacak? KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri…

KPSS’de tarihler ÖSYM tarafından belirlendi. KPSS’de başarılı olarak memur olmak isteyenler sınav hazırlıklarını sürdürürken, başvuru tarihlerini de merak ediyor. KPSS son sınav soruları ve cevapları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 15 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020