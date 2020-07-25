LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS tercih günleri neler?

Eğitim hayatına iyi bir lisede devam etmek isteyen yaklaşık 1 milyon öğrenci, geçtiğimiz ay yapılan LGS sınavında ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarıyla birlikte tercih kılavuzunu da yayına aldı. İşte LGS tercihleri için son gün tarihi…

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla heyecanlı maratonun da startı verilmiş oldu. Lise tercihi yapacak öğrenciler önce LGS'de ter döktüler. Geçtiğimiz yıl adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

E OKUL LGS TERCİH EKRANI



LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.