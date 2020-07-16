Lise taban puanları 2020 ve LGS yüzdelik dilimleri: LGS YEP lise taban puanları!

LGS sonuçlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Öğrenciler tercih işlemleri sırasında 2019 yılının LGS YEP ve taban puanlarını baz alacaklar. LGS taban puanları (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi,Meslek Lisesi,Spor Lisesi) ve yüzdelik dilimleri MEB tarafından yayınlandı.

LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

2020 yılı taban puanları öğrencilerin tercihleri tamamlamaları ile belli olacak. 2020-2021 yılı kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından bu yılın LGS taban puanları oluşturulacak. Öğrenciler LGS tercihlerini yaparken 2019 yılı taban puanları ve yüzdelik dilimlerini baz alarak fikir sahibi olabilecek.

GEÇEN SENENİN LİSE TABAN PUANLARI

PUANLAR KILAVUZDA YER ALIYOR

Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanan Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.