Milli Savunma Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi akademik personel ilanına başvurular 15 gün boyunca devam edecek. İşte başvuru şartları…

MSÜ AKADEMİK PERSONEL İLANI

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,

2. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği'nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,

3. Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,

4. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için bu şart aranmaz. Jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.),

5. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olmak,

6. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,

7. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,

8. Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak,

9. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesinde her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır.