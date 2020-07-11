Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk okulların açılışına dair açıklama!

MEB takvimine göre okulların açılacağı tarih belirlendi. Takvime göre okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak. Ancak Milli Eğitim Bakanı okulların açılış tarihine dair bazı açıklamalarda bulundu. Bakan açıklamasında “Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin” denirse biz buna hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız.” dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

* Okulların açılacağı hafta ne olacağını kimse bilemez. Bizim için birinci öncelik öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı. 31 Ağustos’ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.

* “Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin” denirse biz buna hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız. Neden hazırız, bir yıl sonrasının içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız.

* Bizim beklentimiz şu: Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var