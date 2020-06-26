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Soruları doğru çözme ipuçları

İSTEK Okulları Sınav ve Yayın Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu, 2020 YKS adaylarına soruları doğru çözebilmenin ipuçlarını anlattı. Sınava 24 saat kala adaylara stresten uzak durmalarını öneren Yazıcıoğlu, "Pozitif düşünün, pozitif insanlarla vakit geçirin" dedi.

Sultan UÇAR
06:00 -
Haberler Eğitim
Soruları doğru çözme ipuçları

TÜRKÇE

– Anlam sorula-rında yakın ve eş anlamlılara dikkat edin.

– Cümleden kesin yargı sorularında, yorum yapmayın.

– Tamlamalar, birleşik fiiller, öbekler ayrılmaz.

– “-dır/-dir” eki birleşik zamanlı fiil değildir.

– Noktalamada, virgül kullanımına çok dikkat edin.

MATEMATİK / GEOMETRİ

– Mantık sorularında, verilen ve istenileni ayrı ayrı yazıp, sınıflandırın.

– Geometride çiz-çöz sorularında yönergeleri takip edip, çizim yapın.

– Katlama simetri sorularında, yorum gücünü ölçen sorular gelecektir.

– AYT’de 10. sınıftan polinom, sayma, olasılık, denklemlere dikkat edin.

– TYT ve AYT'nin uzun hikayeli soruları anlamaya yönelik olduğunu unutmayın

COĞRAFYA

– TYT'de en çok eleyici soruların harita bilgisi olduğunu unutmayın.

– Yerel saat sorularında hata yapmamak için çizim ve işlem yapın.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

– Bilginize göre değil verilen öncüle göre soruları cevaplayın.

– Bu derse özel terimleri, bir kez daha gözden geçirin.

FELSEFE

– Meşailik, işrakilik, empirizm, maiotik, pozitif gibi kavramlar önemli.

– Sorulan filozof veya savunulan düşüncenin yüzyılına dikkat edin.

FİZİK

– Paragrafa gönderme yapılsa da, bir tek o paragraftaki içeriğe odaklanın.

– Sorularda, şıkların tek başına mı, birlikte mi sorgulandığını iyi okuyun.

KİMYA

– Kimya’da bu döneme özel istisnai durumları gözden geçirin.

– Derslerdeki, kritik noktalar ve çözüm ipuçlarını hatırlayın.

BİYOLOJİ

– Grafik ve deney düzeneği yorumlama sorularına dikkat edin.

– Virüsler konusunu tekrar edip, hücre zarı konusuna bakın.

Mustafa Yazıcıoğlu

ADAYLAR DİKKAT!

1 SAAT 15 DAKiKA ERKEN GiDiN

– YKS’de sabah oturumlarına 10.00’dan, öğleden sonra oturumlarına 15.30’dan sonra gelenler alınmayacak.

– T.C Kimlik Kartını kaybedenler veya kimlik numarası olmayanlar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

YKS SINAV TAKViMi

– Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın saat 10.15'te başlayıp, 165 dakika sürecek.

– Alan Yeterlilik Testi (AYT) pazar günü saat 10.15'te başlayıp, 180 dakika sürecek.

– Yabancı Dil Testi'nin (YDT) pazar günü 15.45'te başlayıp, 120 dakika sürecek.

SINAV SONUÇLARI

7 Temmuz MSÜ

16 Temmuz LGS

28 Temmuz YKS

Son güncelleme: 05:38 26.06.2020
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