Soruları doğru çözme ipuçları

TÜRKÇE
– Anlam sorula-rında yakın ve eş anlamlılara dikkat edin.
– Cümleden kesin yargı sorularında, yorum yapmayın.
– Tamlamalar, birleşik fiiller, öbekler ayrılmaz.
– “-dır/-dir” eki birleşik zamanlı fiil değildir.
– Noktalamada, virgül kullanımına çok dikkat edin.
MATEMATİK / GEOMETRİ
– Mantık sorularında, verilen ve istenileni ayrı ayrı yazıp, sınıflandırın.
– Geometride çiz-çöz sorularında yönergeleri takip edip, çizim yapın.
– Katlama simetri sorularında, yorum gücünü ölçen sorular gelecektir.
– AYT’de 10. sınıftan polinom, sayma, olasılık, denklemlere dikkat edin.
– TYT ve AYT'nin uzun hikayeli soruları anlamaya yönelik olduğunu unutmayın
COĞRAFYA
– TYT'de en çok eleyici soruların harita bilgisi olduğunu unutmayın.
– Yerel saat sorularında hata yapmamak için çizim ve işlem yapın.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
– Bilginize göre değil verilen öncüle göre soruları cevaplayın.
– Bu derse özel terimleri, bir kez daha gözden geçirin.
FELSEFE
– Meşailik, işrakilik, empirizm, maiotik, pozitif gibi kavramlar önemli.
– Sorulan filozof veya savunulan düşüncenin yüzyılına dikkat edin.
FİZİK
– Paragrafa gönderme yapılsa da, bir tek o paragraftaki içeriğe odaklanın.
– Sorularda, şıkların tek başına mı, birlikte mi sorgulandığını iyi okuyun.
KİMYA
– Kimya’da bu döneme özel istisnai durumları gözden geçirin.
– Derslerdeki, kritik noktalar ve çözüm ipuçlarını hatırlayın.
BİYOLOJİ
– Grafik ve deney düzeneği yorumlama sorularına dikkat edin.
– Virüsler konusunu tekrar edip, hücre zarı konusuna bakın.
1 SAAT 15 DAKiKA ERKEN GiDiN
– YKS’de sabah oturumlarına 10.00’dan, öğleden sonra oturumlarına 15.30’dan sonra gelenler alınmayacak.
– T.C Kimlik Kartını kaybedenler veya kimlik numarası olmayanlar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.
YKS SINAV TAKViMi
– Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın saat 10.15'te başlayıp, 165 dakika sürecek.
– Alan Yeterlilik Testi (AYT) pazar günü saat 10.15'te başlayıp, 180 dakika sürecek.
– Yabancı Dil Testi'nin (YDT) pazar günü 15.45'te başlayıp, 120 dakika sürecek.
7 Temmuz MSÜ
16 Temmuz LGS
28 Temmuz YKS