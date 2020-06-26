Soruları doğru çözme ipuçları

TÜRKÇE

– Anlam sorula-rında yakın ve eş anlamlılara dikkat edin.

– Cümleden kesin yargı sorularında, yorum yapmayın.

– Tamlamalar, birleşik fiiller, öbekler ayrılmaz.

– “-dır/-dir” eki birleşik zamanlı fiil değildir.

– Noktalamada, virgül kullanımına çok dikkat edin.

MATEMATİK / GEOMETRİ

– Mantık sorularında, verilen ve istenileni ayrı ayrı yazıp, sınıflandırın.

– Geometride çiz-çöz sorularında yönergeleri takip edip, çizim yapın.

– Katlama simetri sorularında, yorum gücünü ölçen sorular gelecektir.

– AYT’de 10. sınıftan polinom, sayma, olasılık, denklemlere dikkat edin.

– TYT ve AYT'nin uzun hikayeli soruları anlamaya yönelik olduğunu unutmayın

COĞRAFYA

– TYT'de en çok eleyici soruların harita bilgisi olduğunu unutmayın.

– Yerel saat sorularında hata yapmamak için çizim ve işlem yapın.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

– Bilginize göre değil verilen öncüle göre soruları cevaplayın.

– Bu derse özel terimleri, bir kez daha gözden geçirin.

FELSEFE

– Meşailik, işrakilik, empirizm, maiotik, pozitif gibi kavramlar önemli.

– Sorulan filozof veya savunulan düşüncenin yüzyılına dikkat edin.

FİZİK

– Paragrafa gönderme yapılsa da, bir tek o paragraftaki içeriğe odaklanın.

– Sorularda, şıkların tek başına mı, birlikte mi sorgulandığını iyi okuyun.

KİMYA

– Kimya’da bu döneme özel istisnai durumları gözden geçirin.

– Derslerdeki, kritik noktalar ve çözüm ipuçlarını hatırlayın.

BİYOLOJİ

– Grafik ve deney düzeneği yorumlama sorularına dikkat edin.

– Virüsler konusunu tekrar edip, hücre zarı konusuna bakın.

ADAYLAR DİKKAT!

1 SAAT 15 DAKiKA ERKEN GiDiN

– YKS’de sabah oturumlarına 10.00’dan, öğleden sonra oturumlarına 15.30’dan sonra gelenler alınmayacak.

– T.C Kimlik Kartını kaybedenler veya kimlik numarası olmayanlar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

YKS SINAV TAKViMi

– Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın saat 10.15'te başlayıp, 165 dakika sürecek.

– Alan Yeterlilik Testi (AYT) pazar günü saat 10.15'te başlayıp, 180 dakika sürecek.

– Yabancı Dil Testi'nin (YDT) pazar günü 15.45'te başlayıp, 120 dakika sürecek.

SINAV SONUÇLARI

7 Temmuz MSÜ

16 Temmuz LGS

28 Temmuz YKS