Sözcü yazdı, Bakanlık harekete geçti… Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor!

Corona virüsü salgını ile birlikte eğitim-öğretime ara verildiği, okulların kapalı olduğu bu günlerde öğretmenler başta olmak üzere MEB personeli geri dönme talebiyle illerde valiliklere akın etti.

81 İLDE BAŞVURU PATLAMASI

Çoğunluğu yasal 4 ay ücretli doğum iznini kullandıktan sonra 6 aydan 2 yıla kadar ücretsiz izne çıkan öğretmen ve personel, “Zaten evdeyiz. Hem maaş alır hem de bebeğe bakılır” mantığıyla ücretsiz izinlerini yarıda keserek, görevlerine geri dönmek için 81 ilde valiliklere resmi başvuruda bulundu.

Valilikler durumu MEB’e bildirdi. Bakanlık, iyi niyetli bulunmayan tüm başvuruların reddedilmesi kararını verdi. Sayıları tam olarak bilinmese de, bu durumda olan binlerce kişi olduğu öğrenildi.

‘İSTİSNALAR AYRI DEĞERLENDİRİLSİN’

Öğretmen ve memurların, “Ücretsiz izne sadece doğum için çıkılmıyor. Yaşlı anne-babasına gerçekten bakacak kimsesi olmayan da ücretsiz izin alabiliyor. Bu süreçte baktığı kişi vefat ettiyse, ücretsiz izne çıkmayı gerektirecek mücbir sebep, ortadan kalkmış oluyor.

İstisnai durum yaşayanların ücretsiz izinlerini kesip dönme talepleri topyekün reddedilmemelidir. Ortada bir kurnazlık var doğru ama herkes aynı koşullarda değil. İstisnai durumlar ayrıca değerlendirilirse iyi olur” talebi MEB’den hızla karşılık buldu.

MEB’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

SÖZCÜ’ye konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) şu açıklamayı yaptı:

* Corona virüsünün ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, eğitim-öğretime zorunlu olarak ara verilip, uzaktan eğitime geçildi.

* Doğum izni gibi ücretsiz izinde bulunan bazı öğretmenlerimiz, izin süresini yarıda kesip göreve başlama talebiyle illerde valiliklere başvurdu.

* Bakanlığımız ve valiliklerimiz bu talepleri işbirliği içinde çok titiz bir çalışmayla gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek için tek tek incelemeye aldı.

* Corona virüsü nedeniyle özellikle eşi özel sektörde olup işsiz kalan, ailece ekonomik mağduriyet yaşayan ücretsiz doğum iznindeki öğretmenimiz kesinlikle mağdur edilmeden hemen talepleri kabul edilecek.

* Bunun dışında olup, ‘Zaten okullar kapalı. Ücretsiz izinde olacağımıza maaş alırım”gibi kötü niyetli yaklaşımlara ise asla izin verilmeyecek. Bu kişiler, ücretsiz izin süreleri dolmadan görevlerine iade edilmeyecek”