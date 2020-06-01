Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Okulların açılış tarihi belli oldu

Corona virüsünün ülkemize görüldüğü Mart ayından itibaren okullar kapatılmış ve eğitim EBA TV üzerinden yapılmaya başlanmıştı. Okulların bu dönem içerisinde tekrar açılmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu gelişmeler üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde izlenecek yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi.

UZAKTAN EĞİTİM BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı sonrası alınan okulların bir daha açılmayacağı kararu sonrasında öğrenciler ve öğrenci velileri uzaktan eğitimin akıbetini merak etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı ve uzaktan eğitimin 19 Haziran’a kadar devam edeceğini söyledi.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telefi eğitimi hakkında şunları söyledi;

Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz.