Üniversite tercih sonucu ne zaman açıklanacak belli mi? YKS tercihi nasıl yapılır?

YKS'de sınav süreci geride kalırken tercih süreci dün itibariyle başladı. Aday öğrenciler, yaşamlarına yön verecek, mesleklerini belirleyecek ilk adımı, yaptıkları bu tercihle atacak. Üniversite tercihlerinde başarı sıralamasının yanı sıra tavan ve taban puanlar da önemli. 2020 YKS kılavuzunda üniversitelerin taban puanlarının yanı sıra kontenjanlarına da yer verildi.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağını henüz duyurmadı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları bu ay içerisinde açıklanacak.

YKS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl henüz kayıt tarihleri açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini

tamamlayacaklar. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

TERCİH SÜRECİ İÇİN UZMANLARDAN ÖNERİLER

Eğitimci M. Murat Şentürk, ön hazırlık yapmanın ve uzmanlardan destek almanın önemine değinerek, “Tercih havuzu oluşturduktan sonra puanına, başarı sırasına bakmadan en çok istenilen bölüme göre liste oluşturulmalı” dedi. Adayların yapacakları tercihlerle gelecekte nasıl bir hayat süreceklerine karar verdiklerini belirten Şentürk, “Şimdi yapacakları seçimlerle edinecekleri meslek ve yetkinlikler, gelecekte nasıl bir iş yapacaklarını, nasıl bir ortamda çalışacaklarını, her gün nasıl bir güne uyanacaklarını belirleyecek. Bir öğretmenle bir kimyagerin, bir mühendisle bir doktorun nasıl başka yaşamlar sürdürdüklerini unutmamak gerek. İlgi ve yeteneklerine uygun bir meslek seçildiğinde hem daha başarılı hem de daha mutlu olacakları göz ardı edilmemeli” diye konuştu. Seçilecek bölümlerin kendine has özel koşullar barındırıp barındırmadığının da mutlaka araştırılması gerektiğinin altını çizen Şentürk, mesleği icra eden birileriyle görüşmenin ve çalışma ortamlarını görmenin de karar verirken yararlı olacağını söyledi.

“MUTSUZ OLACAĞINIZ BÖLÜMÜ SEÇMEYİN”

“Bölüm mü önemli, yoksa şehir veya üniversite mi?” sorusunun muhtemelen adayların kafasını kurcalayan en önemli sorulardan biri olduğunu anlatan Şentürk, “Elbette üniversite ve sağladığı olanaklar, bölümden bağımsız kazandıracağı yetkinlikler çok önemli ancak ülkemizde kazandığı bölümü bırakıp tekrar sınava hazırlanan adayların oranı hiç de az değil. Bu nedenle adaylar ileride kendilerini mutlu etmeyecek, ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan bölümleri tercih etmekten kaçınmalılar. Burada adayın hem kendini tanıması hem de tercih edeceği bölümü tanıması çok önemli” uyarısında bulundu.

“SADECE MESLEK EDİNMEYECEKSİNİZ”

“Bu kadar çok meslek vurgusu yapılınca üniversitelerin insanları entelektüel olarak geliştirmesi, değiştirmesi ve dönüştürmesi özelliğinin önemi gözden kaçmamalı” diyen Şentürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hangi bölüm seçilirse seçilsin adaylar üniversitede sadece meslek edinmeyeceklerini unutmamalılar. Eğitim hayatlarında bu değişime izin vermeli, hatta çaba göstermeliler. Yine hangi bölüm seçilirse seçilsin çağımızın yetkinlik çağı olduğu unutulmamalı, yetkinliklerini geliştirebilecekleri üniversiteleri tercih etmeli, bu konuda çaba göstermeliler. Diğer taraftan vakıf üniversitesi tercih edecek adaylar burs ve indirim durumlarını öğrenmeli, nasıl bir ücretle karşı karşıya kalacaklarına dikkat etmeliler. Başka bir şehir tercih edecekler ise yurt olanaklarını mutlaka araştırmalılar. Özellikle Anadolu’da ilçelerdeki meslek yüksekokullarını tercih edecek adaylar için yurt konusu çok önemli.”