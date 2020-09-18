YKS ek tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunu yayınladı

Dün yapılan açıklamayla birlikte ek tercih işlemleri başladı. 23 Eylül tarihine kadar devam edecek başvuruların son ödeme günü ise 24 Eylül saat 23.59 olarak açıklandı.

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH İŞLEMLERİ

ÖSYM'nin yayınladığı YKS tercih kılavuzuna göre, adayların tercihlerini bildirmeden önce ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden YKS ile ilgili bilgi ve duyuruları izlemeleri yerinde olacaktır. Adaylar, bu internet sitesinde tercihleri için yararlı olacak bilgilere erişebileceklerdir.

2020 YKS EK TERCİH SAYFASI

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

YKS EK TERCİH KILAVUZU

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

– Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

– ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

* Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

823 BİN ADAY EK TERCİH YAPABİLECEK

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal. ek yerleştirme tercihlerini SÖZCÜ’ye şöyle değerlendirdi: “2020 YKS’de barajı geçip tercih yapan 1 milyon 745 bin 642 adayın sadece 1 milyon 151 bin 632’si tercih yaptı. Bu adayların 921 bin 886’sı bir yükseköğretim programına yerleşti. Tercih hakkı olmasına rağmen 594 bin 10 aday bu hakkı kullanmadı. Ayrıca tercih yapıp yerleşemeyen 229 bin 746 aday da dahil şimdi 823 bin 756 aday tercih yapabilecek”

TERCİH LİSTESİNİ NASIL YAPACAKSINIZ?

Taban puanı oluşmuş bölümlerde adayların en çok oluşan taban puanın çok yakınında olmamak önemli. Örneğin; genel yerleştirmede 380 ile noktalanmış bir bölüme 381 puana sahip adayın tercih hakkı olsa da yerleşme şansı düşük olabilir. Oluşan taban puan ile aday puanı arasındaki fark açıklığının şansı artırdığını unutmayın.

ÜNİVERSİTELER YİNE DOLMAYACAK

2019’da 857 bin 218 adayın tercih hakkı ve 191 bin 140 boş kontenjan olmasına rağmen 61 bin 832 aday yerleşti. 129 bin 308 kontenjan, 2 yerleştirmeye rağmen boş kaldı.