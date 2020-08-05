YKS’de son viraj! YKS tercihleri başladı mı? Üniversite tercih dönemi geliyor…

Üniversite adayları adım adım hedeflerine yaklaşıyor. YKS tercihleri için beklenen günler geldi. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre YKS tercihleri yarın başlayacak. Peki YKS tercihleri nasıl yapılacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yayınladığı takvime göre 2020 YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak. Üniversite tercihlerinin nasıl yapılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar ise kılavuz detalarında yer alıyor. 2020 YKS tercih kılavuzuna osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.

YKS tercihleri 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos tarihinde son bulacak.

YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Maltepe Üniversitesi Aday İlişkileri Uzmanı Gökhan Menekşe, meslek ve bölüm seçimi konusunda kararsız kalan gençleri tercih dönemini doğru değerlendirmeleri konusunda uyardı ve tercih yapmanın ipuçlarını verdi.

Adayların öncelikle kendilerini iyi tanımaları gerektiğini, ilgi duydukları alanları ve kişisel yeteneklerini belirlemelerinin son derece önemli olduğunu belirten Menekşe, aday öğrencilerin üniversite tercihlerini yapmadan önce ÖSYM´nin hazırlamış olduğu “2020 Tercih Kılavuzu”ndaki tüm program ve bölümlerin özel koşullarını mutlaka incelemelerini önerdi.