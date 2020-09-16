Yüz yüze eğitim nasıl yapılacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Seyreltilmiş eğitim modeli ile başlayacak yüz yüze eğitimde, 1. sınıflar uyum haftasında haftada bir gün, diğer haftalarda ise iki gün okula gidecek.

Okula gitmek mecburi olmayacak. İsteyen veliler, mazeret bildirerek çocuklarını okula göndermeyecek.

DERSLER NASIL İŞLENECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın planına göre, haftada bir gün olacak yüz yüze uyum eğitimlerinin hangi gün olacağına okulların idaresi kendi karar verecek.

Okul öncesi uyum eğitiminde dersler 30 dakika olabilecek ve bir günde 5 ders yapılacak. Okul öncesi eğitimde uyum haftasından sonra öğrenciler haftada iki kez okula gidecek ve yine 30’ar dakikadan 5 etkinlik saati süre ile ders yapacak.

İlkokul 1. sınıflar da uyum haftasında hafta bir gün, sonrasında ise haftada iki gün okula gidecek. Uyum haftasında dersler 30 dakika olacak ve 5 ders işlenecek. Uyum haftası sonrasında haftada iki defa okula gidecek 1. sınıf öğrencilerinin ders arasında 10’ar dakika dinlenme süresi olacak.