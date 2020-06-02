1 Haziran’da AVM’leri 2,6 milyon kişi ziyaret etti

1 Haziran Pazartesi (dün) itibarıyla ekonominin yeniden açılması sürecinde ikinci aşamaya geçilirken, Türkiye genelinde alışveriş merkezlerinin (AVM) tamamı açılmış oldu.

11 Mayıs’ta Türkiye genelindeki 436 AVM’nin 420’si açılırken, 1 Haziran itibarıyla kapalı AVM kalmadı.

Sozcu.com.tr'ye konuşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, 11 Mayıs’ta ziyaretçi sayısında normal döneminde yaklaşık yüzde 20’sine ulaştıklarını, 1 Haziran’da ise oranın yaklaşık yüzde 40’a yükseldiğini söyledi.

11 Mayıs’ta Türkiye genelindeki AVM’leri 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etmişti. 1 Haziran’da rakam yaklaşık 2,6 milyon oldu.

MAĞAZALARIN BÜYÜK KISMI AÇILDI

Altaş, 11 Mayıs’ta AVM’lerdeki mağazaların yaklaşık yüzde 50’si açılırken, bu oranın 1 Haziran’da restoranlar hariç yüzde 90’a ulaştığını söyledi.

Altaş, 11 Mayıs’ta ortalama ciroda normale göre yüzde 40 olan oranın 1 Haziran’da yüzde 55-60 aralığına yükseldiğini belirtti.

Corona virüsü salgını nedeniyle AVM'lerin çoğu Mart ayından itibaren kapılarını kapatmıştı. Hükümet, 11 Mayıs itibarıyla AVM'lerin önlem alarak açılabileceği yönünde tavsiye kararı almıştı.



Sinan Öncel

HAZIR GİYİMDE CİRO NORMALİN DÖRTTE BİRİ SEVİYEDE

Sozcu.com.tr’ye konuşan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, AVM’lerde açılan mağazalarda hazır giyim sektöründe ciroların normal ortalamaların yüzde 20-25’i seviyelerinde olduğunu söyledi.

Kiralarda indirim ve ciroya endeksleme konusunda bazı AVM’lerde sorununun sürdüğünü ve bu yüzden bu yerlerde mağazaların açılmadığını söyleyen Öncel, “En büyük sorun düşük talep. Son açıklanan kredi paketinin bir canlanma getirmesini, yavaş yavaş toparlanma olmasını bekliyoruz” dedi.

Öncel ayrıca, talebi artırmak için yakın zamanda “İhtiyaçlarını erteleme, mağazalarına sahip çık” eksenli bir kampanya başlatacaklarını dile getirdi.