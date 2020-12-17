ABD, İsviçre ile Vietnam’ı manipülatör ilan etti

ABD, İsviçre ile Vietnam’ı para birimlerinin değerini manipüle eden ülkeler olarak sınıflandırdı. Trump’ın görevi bırakmadan birkaç hafta önce attığı bu adım Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturacak Joe Biden’ın ekibi için ileride zorluk çıkarabilir.

ABD Hazine Bakanlığı’nın yayımladığı raporda Hindistan, Tayland ve Tayvan’ı da para birimlerini dolar karşısında kasıtlı olarak değersizleştiren ülkeler olarak niteledi.

Corona virüsü salgınıyla beraber tüm dünyada ticaret dengeleri altüst olurken ABD’nin dış ticaret açığı da genişledi.

İsviçre Merkez Bankası, para birimini manipüle etmediğini ve halen “döviz piyasalarına daha güçlü bir şekilde müdahale etmek için istekli olduğunu” açıkladı.

Vietnam Merkez Bankası “adil ve uyumlu” ticaret ilişkileri oluşturmak için ABD’li yetkililer ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Vietnam Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada “Vietnam’ın kur politikası yıllardır enflasyonu kontrol altında tutmak, makro istikrar sağlamak ve adil olmayan ticari avantajlar yaratmamak üzerine kuruluyor” ifadesi yer aldı.

SEB’in Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları Baş Stratejisti Per Hammered kur manipülatörü ülke sınıflamasının Biden’ın üzerinde baskı oluşturacağını belirterek, “Biden’ın gündemini belirliyorlar, çözmesi gereken sorunlar ile başbaşa bırakıyorlar” dedi.

Biden ekibinin sözcüsü soruları yanıtsız bırakırken, bir Hazine yetkilisi Biden ekibine bilgi verilmediğini belirtti.

Bir ülkenin manipülatör olarak belirlenmesi için ABD ile ticaretinde 20 milyar dolar üzeri bir fazla oluşuyor olması, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) %2’sini aşan döviz müdahalesi ve GSYH’nin %2’sini aşan küresel cari hesap fazlası veriyor olması gerekiyor.

Vietnam ve İsviçre kura GSYH’nin %5 ve %14 seviyesinde müdahalede bulundukları için sınırları aşmış durumdalar. (REUTERS)