ABD’de yeni kriz: Madeni para kalmadı!

Corona virüsü salgınının birçok sektöre olumsuz etkisi oldu. Üretim düştü, bazı ürünlere erişmek zorlaştı. Reuters'ta yer alan habere göre ABD'de salgın nedeniyle bulunamayan şeylerden biri de madeni para!

Ülke çapında birçok banka madeni para bulamama sıkıntısı yaşıyor. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Meclis Finansal Servis Komitesi'ne konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Salgın nedeniyle ekonomi kapandığı için para akışı durdu” dedi. Virüse karşı alınan önlemler nedeniyle darphane de madeni para basımını azaltınca ortaya bu kriz çıktı.

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‘BANKALARDA PARA KALMADI' MANŞETİ GÖRMEYELİM'

Tennessee Kongre Üyesi John Rose, toplantıda söz alarak, “Bölgemdeki bir bankada madeni para hafta sonuna kadar bitecek. Bir sabah kalktığımızda ‘Bankalarda para kalmadı' manşetlerini görmek istemeyiz. Bankalar müşterilerine ne söyleyeceklerini bilmiyorlar” dedi.

Bunun üzerine Powell, “Darphane ve rezerv bankalarla birlikte çalışıyoruz. Ekonominin yeniden açılmasıyla birlikte para akışı da başladı. Sorunun farkındayız ve geçici olduğuna inanıyoruz. İlerleme kaydettiğimizi görüyoruz” yanıtını verdi.