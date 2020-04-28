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Almanya’dan Lufthansa’ya hisse karşılığında 9,7 milyar euroluk destek

Corona virüsü salgını nedeniyle neredeyse tüm uçakları yerde olan ve mali olarak zora giren Alman hava yolu şirketi Lufthansa'ya devlet yardım elini uzattı. Almanya, Lufthansa'ya, veto hakkına sahip azınlık hissesi ve denetleme kurulunda bir veya iki sandalye karşılığında, yaklaşık 9 milyar euro değerinde (9,74 milyar dolar) yardım paketi sağlama konusunda anlaştı.

13:53 -
Haberler Ekonomi
Almanya’dan Lufthansa’ya hisse karşılığında 9,7 milyar euroluk destek

Almanya, havayolu şirketi Lufthansa’ya, veto hakkına sahip azınlık hissesi ve denetleme kurulunda bir veya iki sandalye karşılığında, yaklaşık 9 milyar euro değerinde (9,74 milyar dolar) yardım paketi sağlama konusunda anlaştı.

Business Insider haber sitesinin kaynaklara dayandırdığı haberde hükümet temsilcilerinin ve havayolu şirketinin dün ana noktalar üzerine anlaştığı ancak CEO Carsten Spohr’ın görüşmelerde resmi olarak yer almadığı ifade edildi.

Habere göre Spohr resmi olarak anlaşmaya Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile varmak istedi.

Alman hükümeti ve Lufthansa henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Reuters, geçen hafta konuya ilişkin kaynaklara dayandırdığı haberinde Lufthansa’nın 10 milyar euroya varabilecek bir yardım paketi üzerine anlaşmayı amaçladığını bildirmişti. (REUTERS)

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