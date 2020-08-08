Altın fiyatları anlık takip: Gram ve çeyrek altın kaç para oldu?

Hafta içinde altının ons fiyatının tarihte ilk kez 2 bin doların üstüne çıkmasıyla birlikte altın fiyatları da zirveye yükselmişti. Corona virüsü sebebiyle küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler, altın fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştu. 486 liraya kadar yükselen gram altın, şu an 477 liraya gerilemiş durumda. İşte altın fiyatlarında son gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI 8 AĞUSTOS

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 476,92

Satış: 477,17

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 781,20

Satış: 837,10

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.557,50

Satış: 1.674,20

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.115,00

Satış: 3.299,20

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



‘ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR’

Altın alışverişinin güvenilir ve bilinir esnaftan yapılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Her yıl düğün sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle gram altına ve çeyrek altın olan talep artıyor. Ancak altın fiyatları geçen yılın Ağustos ayına göre rekor üstüne rekor kırdı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 428 TL olan çeyrek altın şimdi 849-850 TL bandında satılıyor. Çeyrek altının fiyatı bir yılda yüzde 98 artış gösterdi.

Bunu fırsat bilen sahtekarlar yine iş başına geçebilir. Sahte altını gerçeğinden ayırt etmek uzmanlık gerektirdiği için vatandaşlarımız altın alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı. Altın satın alırken de bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli” şeklinde konuştu.