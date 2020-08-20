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Altın fiyatları düşüyor! 20 Ağustos güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatlarında son haftalarda görülen yükseliş bu kez kendini düşüşe bıraktı. Gram altın fiyatı 457 lira dolaylarına kadar geriledi. Güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları spot piyasada 2,060 doları geçerek yeni rekor kırarken 1939 dolar seviyesine geriledi, çeyrek altının fiyatı 753 TL’ye ulaştı. İşte altın fiyatları...

18:11 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları düşüyor! 20 Ağustos güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son haftalardaki yükselişin ardından kendini düşüşe bıraktı. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin etkisiyle yüksek seviyede seyreden altın fiyatlarındaki son durum haberimizin içerisinde yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI 20 AĞUSTOS

Çeyrek altın: 753 Lira

Yarım altın: bin 506 Lira

Gram altın: 457 Lira

Cumhuriyet altını: 3.003 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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