Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 484 lira

Birikimlerini ve yatırımlarını altın alarak değerlendiren vatandaşlar, altın fiyatlarındaki değişimi anlık olarak takip edebiliyor.

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın: 484 lira

Çeyrek altın: 794 lira

Yarım altın: 1.588 lira

Cumhuriyet altını: 3.164 lira

ALTIN FİYATLARININ GELECEĞİ

Meksa Yatırım tarafından altında hazırlanan teknik analiz notunda destek seviyelerinden zayıf tepki alımları olduğuna vurgu yapıldı. Notta şu ifadeler kullanıldı: Destek seviyelerinden zayıf tepki alımları görüldü. İlk destekler 1.890 ve 1.886-1.882 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyeler kısa dönem için önem kazanabilir. Sonraki destekler ise 1.873 ve 1.850-1.840 olarak görülüyor. İlk direnç 1.913 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için ilk aşamada bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmalı. Sonraki dirençler ise 1.925 ve 1.933-1.947 noktalarında bulunuyor. Destek seviyelerinde görülecek olası tepki alımları direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.