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Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 484 lira

Parasını değerlendirmek isteyen vatandaşın son zamanlarda, en gözde yatırım araçlarında biri de altın oldu. Pandemi nedeniyle güvenli liman olarak görünen altın yükselişi devam ederken, altının gramı ise 484 liradan işlem görüyor.

Güncellenme: 08:59, 21/10/2020
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 484 lira

Birikimlerini ve yatırımlarını altın alarak değerlendiren vatandaşlar, altın fiyatlarındaki değişimi anlık olarak takip edebiliyor.

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın: 484 lira

Çeyrek altın: 794 lira

Yarım altın: 1.588 lira

Cumhuriyet altını: 3.164 lira

ALTIN FİYATLARININ GELECEĞİ

Meksa Yatırım tarafından altında hazırlanan teknik analiz notunda destek seviyelerinden zayıf tepki alımları olduğuna vurgu yapıldı. Notta şu ifadeler kullanıldı: Destek seviyelerinden zayıf tepki alımları görüldü. İlk destekler 1.890 ve 1.886-1.882 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyeler kısa dönem için önem kazanabilir. Sonraki destekler ise 1.873 ve 1.850-1.840 olarak görülüyor. İlk direnç 1.913 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için ilk aşamada bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmalı. Sonraki dirençler ise 1.925 ve 1.933-1.947 noktalarında bulunuyor. Destek seviyelerinde görülecek olası tepki alımları direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.

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