Altın fiyatları zirvede! Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

Yatırımlarını altın alarak korumak isteyen veya düğünlerde sevdiklerine altın hediye etmek isteyen vatandaşlar, anlık olarak değişim gösteren altın fiyatlarını takip ediyor. Hem küresel anlamda hem yerel anlamda yaşanan olaylar, altın fiyatlarında değişim yaşanmasına sebep oluyor. İşte haftanın son iş gününde serbest piyasada altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 24 TEMMUZ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 419,13

Satış: 419,23

ÇEYREK ALTIN FİYAT

Alış: 684,10

Satış: 691,20

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.364,60

Satış: 1.381,20

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.729,30

Satış: 2.752,00

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DOLARIN ZAYIFLAMASI ETKİLİ OLUYOR

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan altın fiyatları hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Küresel ekonomiyi corona virüsü pandemisinin etkilerinden kurtarmak için daha fazla teşvik uygulanacağı beklentisi ile beraber fiyatların en yüksek seviyelerine yakın bir şekilde artış isteğini sürdürdüğünü belirten Erkan, “Yükselen güvenli liman alımları, büyümenin zayıflaması, corona virüsü vakalarının sayısındaki keskin artış, ABD bono faizlerinin dip seviyelerde yer alması gibi geniş perspektiften gelen desteğin yanı sıra, birkaç gündür küresel piyasalarda geniş çapta hissedilen dolar zayıflığı da destekleyici olmaktadır.” dedi.