Apple sessiz sedasız 532 milyar dolar kaybetti!

Üst üste 12 işlem günü sonrasında dünyanın en değerli özel firması Apple piyasa değerinden 532 milyar dolar kaybetti. Şirketin hisseleri yüzde 22,6 düşerken şirketin 2020 ürün lansmanında yeni bir iPhone çıkaramamış olması da düşüşü hızlandırdı.

Bernstein analisti Toni Sacconaghi şirketin yeni ürün lansmanını vasat olarak değerlendirdi. Sacconaghi şirketin yaratıcı bir ürün sunmamasına rağmen ücretli dijital abonelik hizmetlerine ağırlık vermesi gerektiğini vurgularken Apple + servisinden önümüzdeki günlerde yenilikler beklediğini belirtti.

CNBC’de yer alan habere göre; Apple hisselerinin düşüşünde pandeminin ilk dalgasında aşırığı değerlenen teknoloji hisselerinde (Nasdaq) yaşanan düzeltme de etkili. Apple piyasa değerinden 532 milyar dolar kaybetmesine rağmen şirket Microsoft'un önünde dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip özel firması unvanını koruyor.

MİLLİ GELİRİN YÜZDE 70'İNİ 12 GÜNDE KAYBETTİLER

Türkiye'nin 2019 yılında milli geliri 753 milyar dolardı. Apple'ın 12 günde piyasa değerinden kaybettiği para Türkiye'nin geçen yıl ürettiği mal ve hizmetler toplamının yüzde 70'ine denk geliyor.

YENİ APPLE WATCH SERİES 6 ÖZELLİKLERİ

Kandaki oksijen düzeyi ölçümü

Öte yandan Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad Air ve iPad piyasaya çıktı. Apple aynı zamanda iOS 14'ün de yarından itibaren kullanıma sunulacağını duyurdu. Yeni Apple Watch Series 6 kandaki oksijen düzeyini ölçüyor. Vücudun oksijeni ne kadar iyi absorbe ettiğini ve vücudunuza dağılan oksijen miktarının ne kadar olduğunu anlamanıza yardımcı oluyor.

Yeşil, kırmızı ve kızılötesi LED’ler, bileğinizdeki kan damarlarına ışık gönderiyor ve fotodiyotlar da geri yansıyan ışık miktarını ölçüyor. Ardından, gelişmiş algoritmalar kanınızın rengine bakarak içinde bulunan oksijen miktarını belirliyor.

EKG

EKG uygulaması sayesinde Apple Watch Series 6 tek derivasyonlu bir elektrokardiyografininkine benzer EKG sonuçları sunabiliyor.

Solo Loop: Yumuşak ve esnek silikon kauçuktan üretilen Solo Loop, son derece rahat ve hafif olmasının yanı sıra şaşırtıcı derecede kolay bir şekilde takılıp çıkarılabiliyor.

Örgü Solo Loop: Silikon ipliklerin 16.000 adetten daha fazla geri dönüştürülmüş polyester iplik filamentiyle birlikte örülmesi sayesinde hem özel dokulu ve esnek hem de göz alıcı bir kordon ortaya çıktı.

APPLE WATCH SERİES 6 VE WATCH SE FİYATLARI

Apple Watch Series 6 başlangıç fiyatı 3799TL olarak belirlendi. Daha uygun fiyatlı olan yeni Apple Watch SE başlangıç fiyatı ise 2.699 TL olarak açıklandı.

YENİ APPLE iPAD AIR

A14 Bionic çip ile gelen iPad Air ile 4K video çekimleri doğrudan iPad Air’de düzenlenebiliyor. Dinamik fırçalar ve hafif gölgeler kullanarak ikinci nesil Apple Pencil ile resim ve illüstrasyonlar yapılabiliyor.

YENİ iPAD AIR TÜRKİYE FİYATI

Apple'ın yeni iPad Air modelinin 64 GB'lık versiyonu başlangıç fiyatı 5.799 TL olarak belirlendi.

8. NESİL iPAD

A12 yongası, Apple’ın “Neural Engine” işleme yeteneklerini ilk kez giriş seviyesi iPad’ine taşıyor. Apple, yeni modelin klavye kılıfı ve Logitech tarafından üretilenler de dahil olmak üzere mevcut kasalara uyacağını açıkladı. Yeni model, birinci nesil Apple Pencil ile çalışacak. 10.2 inç olan olan iPad ekranı, IPS teknolojisine sahip 2160 x 1620 piksel çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunuyor.

LTE desteğine de sahip olan yeni iPad, 8 Megapiksel arka kameraya ve FaceTime HD çözünürlüklü ön kameraya sahip. 4 çekirdek grafik, 6 çekirdek standart işlemciye sahip A12 ile donatılan iPad, Lightning-Type-C’ye bağlantı noktasıyla geliyor. iPadOS 14 işletim sistemiyle gelen yeni iPad, iki kat hızlı grafik işleme yeteneğine sahip.

8. NESİL iPAD TÜRKİYE FİYATI

Apple'ın 8. nesil iPad başlangıç fiyatı 32 GB'lık versiyon için 3.199 TL olarak belirlendi. 128 GB ise 3.999 TL olarak açıklandı.