Atina’da sosyal mesafeli 1 Mayıs

Yunanistan'da toplanan öğrenciler ve işçiler hükümetin corona virüsüne karşı ülkede uyguladığı hareket kısıtlamalarına karşı sosyal mesafeye uyarak 1 Mayıs'ı kutladı.

Reuters’ta yer alan habere göre; Atina'da parlamento binasının önündeki gösterilere katılanların sosyal mesafeye uyması için duracakları yerler asfalt üzerinde işaretlendi.



Başkent Atina'daki gösteriler siyasi örgüt PAME tarafından organize edildi.



Bayrak sallayan göstericilerin ‘patron için fedakarlık yok' sloganı attıkları gözlendi.



Yunanistan karantina kurallarını pazartesi gününden itibaren esnetmeye hazırlanıyor.



Yunanistan'da bugüne kadar 2,591 corona virüsü vakası tespit edildi. 140 kişi ise virüsten hayatını kaybetti.



Fotoğraflar: Reuters

