Turizm dibe vurdu: 197 milyon kişi işsiz kalabilir

Corona virüsü salgını nedeniyle kapanan sınırlar yeniden açıldı, ülkeler ekonomi için çok önemli olan turistleri yeniden ağırlamaya başladı. Ancak dünyanın en çok ziyaret edilen katısa olan Avrupa'da işler hiç yolunda değil.

CNN'de yer alan habere göre turist sayısında büyük düşüş var. Dünyanın en büyük tur operatörü olan TUI, haziran ile ağustos ayının başı arasındaki sürede yapılan rezervasyonların, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 81 azaldığını açıkladı. Şirket, bu yaz için oluşturduğu tatil programlarının sadece yüzde 16'sını satabildi.

İKİNCİ ÇEYREK ZARARI 1,1 MİLYAR EURO

Merkezi Almanya'da bulunan TUI 70 bin kişiye istihdam sağlarken birçok yolcu gemisi, beş havalimanı ve 400 otel işleten büyük bir şirket. TUI'den yapılan açıklamada yılın ikinci çeyreğinde 1,1 milyar euro işletme zararı oluştuğu belirtildi. Önümüzdeki kış tatili için yapılan rezervasyonlar da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 40 azalmış durumda.

Bu gelişmeler sonrası TUI, bir sonraki yaz için kapasitesini beşte bir oranında düşürme kararı aldı. Şirket, Alman Hükümeti’nden 2,9 milyar euro borç aldı. TUI, işlerin 2022'den önce normal seviyesine dönmesini beklemiyor. Yaşanan belirsizlik nedeniyle 2020 yılıyla ilgili mali bir tahmin de yapılamıyor.

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İLK DÖRT AYDA AVRUPA'YA GELEN TURİST SAYISI YÜZDE 44 DÜŞTÜ

Avrupa'da bazı bölgelerde corona virüsü vaka sayısı arttığı için yeniden karantina uygulanmaya başladı. Son olarak İngiltere, ‘karantina listesindeki' ülkelere Fransa, Hollanda, Monaco ve Malta'yı da ekledi. Daha önce de İspanya, Lüksemburg ve Belçika listeye dahil edilmişti. İngiltere, bu listedeki ülkelerden gelen kişilere 14 günlük karantina şartı koşuyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Derneği'nin (IATA) verilerine göre sınırlar yeniden açılmasına rağmen Avrupa içindeki uçuşlar, 2019'un aynı dönemine oranla yüzde 50'den fazla azaldı. Avrupa Seyahat Komisyonu'na göre ise yılın ilk dört ayında Avrupa'ya gelen turist sayısı, 2019'a kıyasla yüzde 44 düştü.

DÜNYA ÇAPINDA KAYIP 5,5 TRİLYON DOLAR

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'ne göre ise dünya çapında 197 milyon iş kaybı yaşanacağı tahmin ediliyor. Küresel gayri safi yurt içi hasıladaki kayıp ise 5,5 trilyon doları bulacak. Avrupa Birliği ülkelerinde ise turizmden dolayı 18,3 milyon kişinin işsiz kalacağı tahmin ediliyor.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı Gloria Guavera yaptığı açıklamada, “Yasaklar, karantinalar ve koordine edilmemiş uluslararası testler, insanların kafasını karıştırdı. Bu nedenle 2020'nin en yoğun tatil sezonunda evde oturmayı tercih ettiler. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler turizmi canlandırmak için özel sektör ile el ele çalışmalı. Böylece işler eski seviyesine gelebilir” ifadelerini kullandı.