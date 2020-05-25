Banka hesaplarında para birikiyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası verilerine göre corona virüsü sürecinde karantina altında kalındığı dönemde banka hesaplarındaki para miktarı arttı.

Financial Times'ta yer alan habere göre; Mart ayında Fransa'daki mevduatlar 20 milyar euro artarken ülkenin karantina altında olduğu son iki buçuk ayda toplam mevduat artışı 60 milyar euroya ulaştı.

Mart ayında İtalyan banka hesaplarındaki mevduat artışı 16.8 milyar euro olurken (normalde aylık ortalaması 3.4 milyar euro) İspanya'da mevduatlar aylık 2,3 milyar euro artarken İspanyolların banka hesapları martta 10,1 milyar euro yükseldi.

İngiltere Merkez Bankası rakamlarına göre ise Mart ayında 13,1 milyar poundluk rekor mevduat artışı gerçekleşti.

ALMANYA’DA DOLAŞIMDAKİ PARA MİKTARI 40 MİLYAR EURO ARTTI

Almanya'da ise banka hesaplarından yüksek miktarda çıkışlar gözlendi. Almanlar tıpkı 2008 krizinde olduğu gibi bankalarındaki nakit paraların bir kısmını çekerek yanlarında taşıma yolunu seçti. Almanya Merkez Bankası verilerine göre Şubat ayının sonları ve Mayıs arasında piyasada dolaşımdaki para miktarı 39.7 milyar euro arttı.

Avrupa Komisyonu bu yıl banka hesaplarındaki nakit miktarının yüzde 12,8 artmasını bekliyor.

Ekonomist Melanie Debono vatandaşların pandemi sürecinde harcamadan kıstıklarını belirterek, “Normalleşme başlasa bile insanlar eskisi gibi özgürce para harcamalar istemeyecekler çünkü kalabalık yerlerden uzak duracaklar ve yurt dışı seyahati yapmaktan çekinecekler” diyor.

Allianz'ın yaptığı tahmine göre 2020 yılının sonuna dek Avrupa'da 400 milyar euroluk ekstra sermaye birikimi olacak. Bu rakam Avrupa Birliği ekonomisinin yüzde 3'üne tekabül ediyor.

İKİ AYDA 180 MİLYAR TL’LİK MEVDUAT ARTIŞI

Merkez Bankası Banka ve Para İstatistikleri’ne göre salgından iki gün sonra 13 Mart tarihinde hesaplarda 1 trilyon 296 milyar 888 bin 241 Türk Lirası bulunuyordu. 15 Mayıs tarihine gelindiğinde ise bankalardaki Türk Lirası tutarı 1 trilyon 476 milyar 345 bin 555 seviyesine çıktı. Yani Türkiye’de ilk vakanın ortaya çıkmasından iki ay sonra bankalardaki TL mevduatı yaklaşık 180 milyar TL arttı. Söz konusu miktar corona virüsü sebebiyle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan ödemenin 32 katı büyüklüğünde.