Bill Gates: Durumumuz utanç verici

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, ülkesi ABD'nin corona virüsü salgınıyla mücadele yönetimini sert şekilde eleştirdi.

CNN'de yer alan habere göre Gates, “Maalesef davranışlarımız ve virüs temas takibimiz iyi olmadığı için vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Ve bu utanç verici. Salgına karşı verdiğimiz tepki bende hayal kırıklığı oluşturdu” dedi. Ünlü iş insanı, salgının beklediğinden daha ‘karamsar' bir tabloda ilerlediğini dile getirdi. Bill Gates, insanların kendilerini karantinaya alma ve maske takma gibi güvenlik önlemlerini uygulama konusunda kararsız olduklarını söyledi.

‘İNSANLAR DURUMUN CİDDİYETİNİ ANLAMIYOR'

Bill Gates, ülkesinde bazı insanların olaya muhafazakar bir pencereden baktığını, bazılarının ise görmezden geldiğini belirtti. Gates, “Eyaletler karantina tedbirlerini gevşetmeye başladıkça, insanlar evde kalmak ve maske takmak konusunda daha az istekli oluyor. Corona virüsünü kapmamış ya da virüs bulaşan birini tanımamış insanlar, durumun ciddiyetini anlamıyor” yorumunu yaptı.

SONBAHARDAKİ TEHLİKEYE İŞARET ETTİ

Ünlü iş insanı, “Şu anda yaz aylarını yaşıyoruz ve bundan faydalanıyoruz. Sonbaharda salgın çok daha kötüleşecek. Bu yüzden davranışlarımızda bu kadar gevşek davranmamak için birçok neden var” dedi.