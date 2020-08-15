Borsaların toplam değeri küresel geliri aştı, kriz uyarısı geldi

Dünyada hisse senedi piyasaları, merkez bankaları ile hükümetlerin destekleyici politikalarının etkisiyle salgının olumsuz etkilerini önemli ölçüde geride bıraktı ancak tehlike sinyalleri de geliyor.

Market Watch’un haberine göre, dünyada borsaların toplam değerinin küresel milli gelire oranı 2018 sonrasında ilk kez yüzde 100’lük eşiği aştı. Haberde “Warren Buffett bu ölçünün 2001 krizinin işaretini verdiğini söyledi ve şu an küresel piyasalarda alarm zili çalıyor” denildi.

İsmini dünyanın önde gelen yatırımcılarından Warren Buffet’tan alan “Buffet Göstergesi”ne göre, bu oranın yüzde 100’ün üzerine çıkması, hisse senedi piyasalarında bir balon olduğu anlamına geliyor.

Son 20 yılda, küresel piyasalar, söz konusu oranının yüzde 100’ü aşmasının ardından üç kere darbe aldı. Bu darbeler, 2000, 2008 ve 2018’de yaşandı.

MERKEZ BANKALARI DESTEKLİYOR

Corona virüsü salgınıyla birlikte dünyada hisse senedi piyasaları çok sert değer kaybı yaşadı. Ancak başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünyada merkez bankalarının reel faizleri negatif seviyelere çekmesi ve para musluklarını sonuna kadar açması, hisse senedi piyasalarını destekledi.

ABD’de S&P 500 endeksi, Şubat 2020’deki rekor seviyelerini tekrar yakalamış durumda.

IMF, küresel ekonomi için yüzde 4,9’luk küçülme öngörürken, borsaların değerinin hızla artması endişelere de neden oluyor.