Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bu internet Türkiye’ye yakışmıyor

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye internetin dünyada en hızlı olduğu 120'inci ülke oldu. Özellikle adil kullanım kotası kaldırıldıktan sonra vatandaşlar her ay internete hatırı sayılır bir ücret ödüyor.

Sozcu.com.tr
15:39 -
Haberler Ekonomi
Bu internet Türkiye’ye yakışmıyor

Daily Mail'ın Website Tool Tester araştırmasının sonuçlarını derlediği habere göre Türkiye dünyada internetin en hızlı olduğu 102'inci ülke oldu. Türkiye’de internet hızı Belize, Endonezya, Bahreyn ve Katar gibi ülkelerden daha kötü durumda.

207 ülkenin yer aldığı araştırmaya göre Türkiye'nin en iyi çıkış anında internet hızı 5.27 mbps.

Türkiye'de sabit internet hizmetinden yüzde 7.5 Özel İletişim Vergisi alınıyor.

1 Ocak 2019 itibariyle internette adil kullanım kotası kaldırıldı. Artık kota aşımlarında internette hız düşümü yaşanmıyor. Fakat internet fiyatları ciddi bir şekilde yükseldi.

MBPS NEDİR?
Mbps (Megabits per second) veri hızını anlayabilmemiz için kullanılan hız ölçüm değerlerinden biridir. Teknik olarak bir megabitlik veri bir milyon bit'lik veri değerindedir. Mbps kavramı çoğunlukla internet hızını hesaplama işlemlerinde kullanılıyor.
internet Türkiye
Son güncelleme: 16:08 22.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more