Bu internet Türkiye’ye yakışmıyor

Daily Mail'ın Website Tool Tester araştırmasının sonuçlarını derlediği habere göre Türkiye dünyada internetin en hızlı olduğu 102'inci ülke oldu. Türkiye’de internet hızı Belize, Endonezya, Bahreyn ve Katar gibi ülkelerden daha kötü durumda.

207 ülkenin yer aldığı araştırmaya göre Türkiye'nin en iyi çıkış anında internet hızı 5.27 mbps.

Türkiye'de sabit internet hizmetinden yüzde 7.5 Özel İletişim Vergisi alınıyor.

1 Ocak 2019 itibariyle internette adil kullanım kotası kaldırıldı. Artık kota aşımlarında internette hız düşümü yaşanmıyor. Fakat internet fiyatları ciddi bir şekilde yükseldi.