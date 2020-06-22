Bursa’da sağanak yağış ve dolu tarımı derinden etkiledi

Bursa’da sağanak yağış ve dolu nedeniyle üst üste yaşanan felaket tarım arazilerine büyük zarar verdi. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Haziran ayının aşırı yağmurlu geçmesi nedeniyle ekili bütün arazilerde tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

“KITLIK KAPIDA O GÜNLERİ YAŞIYORUZ”

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, yaptığı açıklamada, ‘Büyüklerimiz kıtlığın kuraklıktan değil aşırı yağıştan olduğunu söylerdi. Şimdi o günleri yaşıyoruz. Haziran ayının başından bu yana yaşanan yağışlar maalesef ekili bütün arazilere zararlara yol açtı. Yağışların ilk yağdığı zaman Karaamca, Çiçeközü ve Yazılı köylerimiz de doludan ciddi zararlar olmuştu. Daha sonra Çelebiköy, Köprüpisar, Söylemiş, Subaşı köylerimizde dolu zarara yol açtı” dedi.

“OVADA ÜRÜN ELDE EDEMEYİZ”

Pazar günü yağan aşırı yağışlar ilçe merkezimiz ve bütün köylerimizde bir çok ekili alanda etkili oldu diyen Ziraat Odası Başkanı Aktaş açıklamasına şöyle devam etti:

“Ekili alanlarda ürünler şu an bir çok yerde sular altında. Kavaklı Köyümüzde bulunan seraları su bastı. Yenişehir'de hasar şu an itibarıyla çok ciddi. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürümüz Hamit Aygül ile yaptığımız görüşmede yarından itibaren hasar tespit çalışmalarının başlayacağını öğrendik.

Zaten zor günler yaşayan Yenişehir çiftçisi için bu durum hiç iyi olmadı. Şu an arpaların biçilip yerine yeni ürünlerin ekilmesi lazım ancak arpalar hala biçilemedi. Bu durumda buğday hasadı da zor gözüküyor. Böyle devam ederse Yenişehir ovasından bu yıl ürün elde edemeyiz.

Yenişehir'de şu an tarlalarda, buğday, arpa, mısır, biber, domates, salatalık, fasulye, patlıcan, enginar, bamya ve meyve ürünleri bulunuyor ve aşırı yağışlardan tüm ekili alanlar etkilenmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“SERALAR SU ALTINDA KALDI”

Yenişehir Kavaklı Mahallesinde 48 adet serası bulunan Necmettin Kuruhan da zararın büyük olduğunu belirterek, '48 seranın 28 adedi ciddi hasar gördü. İçinde ekili bulunan domates ve biberlerin bundan sonra ürün vermesi mümkün değil. Seraların naylonları da yırtıldı. Zararımız çok büyük. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Umarım bu süreçte devletimiz bizlere yardımcı olur' dedi.