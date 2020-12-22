Camiye VIP metro israfa yol açacak

Cemaat gelmediği için boş kalan Çamlıca Camisi'ni doldurabilmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilerek yapımı hızlandırılan Büyük Çamlıca Raylı Sistem hattının kamu kaynaklarında ciddi ölçüde israfa yol açacağı bildirildi. Bir hatta metro yapılabilmesi için saatte en az 32 bin yolcuya ihtiyaç olduğu halde Çamlıca hattındaki yolcu sayısının pik saatte bile 3 binde kaldığı, kamu kaynaklarının boşa harcanmaması için İBB'nin bu hattı rafa kaldırdığı ortaya çıktı.

3 YERİNE 4 DURAK İSTENDİ

İBB'nin israfı işaret eden teknik raporlarına rağmen bakanlığın projeyi Cumhurbaşkanı kararıyla İBB'den devralıp süreci yeniden başlatmasının hiçbir teknik gerekçeye dayanmadığı uyarısı yapıldı.Toplam 3.6 kilometre uzunluğunda ve 4 duraktan oluşan raylı sistem hattının İBB'nin kaynak sıkıntısı nedeniyle bakanlığa devredildiği ifade ediliyordu. Ancak devrin arkasından kaynak sıkıntısı değil, israf çıktı.

OTOBÜS YETERLİ

Şehir içi ulaşım maliyetlerine göre, bir hatta raylı sistem yapılabilmesi için o hatta her bir saatte 12 bin 800 ila 32 bin yolcu oluşması gerekiyor. Metro yapmak içinse saatlik yolcu sayısının 32 binin üzerine çıkması anlamlı bulunuyor. Otobüs hattı açmak için gereken saatlik yolcu talebi de 225 ila 6 bin 400 olarak ifade ediliyor. Çamlıca hattında yapılan incelemelerde ise saatlik yolcu sayısının mesai başlangıç ve bitişi gibi pik saatlerde bile saatte 3 bin civarında kaldığı, günlük yolcu akışının dahi 19 bin 500'ü aşmadığı tespit edildi. Bu yolcu talebiyle hatta otobüs seferlerinin işletilmesinin yeterli olduğu belirlenince proje İBB tarafından rafa kaldırıldı.

250 MİLYON EURO'LUK HAT

Çamlıca Camisi'ne yolcu taşıyacak raylı sistem başlangıçta Altunizade-Ferah Tepesi-Çamlıca Camisi şeklinde 3 duraktan oluşacak şekilde planlandı. İBB, raylı sistemin bu haliyle 192 milyon Euro'ya (yaklaşık 1.8 milyar TL) mal olacağını hesapladı. Ancak Ulaştırma Bakanlığı İBB'den 3 duraklı hatta Çamlıca Kulesi'nin de eklenerek revize edilmesini istedi. Böylece maliyet 250 milyon Euro'ya (yaklaşık 2 milyar 335 milyon TL) yükseldi. Projede aç-kapa tekniğinin uygulanacak olması nedeniyle maliyetin yüksek olduğu belirtildi. İBB, projenin fayda-maliyet hesabını yaptırdı. Teknik çalışmalarda hattın kamu yararına değil zararına yol açacağı bilgisi verildi.