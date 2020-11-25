Çiftçi borcunu ödeyemedi traktörler haczedildi

Amasya'da Tarım Kredi Kooperatifi'nden aldıkları kredilerin faiziyle birlikte ödenemeyecek boyuta geldiğini belirterek bir süre önce eylem yapan çiftçilerin traktörleri haczedilmeye başlandı. Köye jandarma eşliğinde gelen kooperatifin avukatı alacaklarına karşılık köylünün traktörlerini veya araçlarına el koydu. İYİ Parti Belediye Meclis üyesi Osman Yüce, şu ana kadar 19 köylünün traktör, tarım aracı veya kamyonetinin haczedilerek çekildiğini söyledi.

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Merkeze bağlı Kızılca köyü çiftçileri, Tarım Kredi Kooperatifi'nden aldıkları fide, gübre gibi tarımsal malzemelerin bedellerine uygulanan yüksek faiz ile katılım katkı payı adı altında kooperatifin aldığı yüksek miktarda parayla birlikte borçlarının artması sonucu zor durumda kaldı. Ağustos ayında eylem yaparak sesini duyurmaya çalışan köylülerin sorunlarıyla ilgilenen olmadı. Kooperatifte borçlarını ödeyemeyen çiftçiler için haciz kararı çıkardı.

BÜTÜN KÖY İCRALIK

Ana miktara uygulanan, faiz ve katılım katı payı ile birlikte borçları 2 katına çıkan köylüler, “Tüm ülkemizin salgın hastalık nedeniyle evlerine kapandığı dönemde, biz çoluk çocuk tarlalarına giderek canlarımızı hiçe sayıp üretim yaptık. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin uyguladığı faiz sitemini, ülkemizde hiç bir banka uygulamıyor. Bunlar tefecilik yapıyorlar. Bütün köy halkı icralık” diyerek isyan etti. Kooperatifin avukatı ise borçlarını ödeyemeyen köylüler için haciz kararı çıkararak jandarma eşliğinde köye gitti. Seracılıkla uğraşan 250 hanelik köyde Tarım Kredi Kooperatifleri'ne borçları ödenmediği için çiftçinin tarlasında veya evinin önünde bulunan traktörü, tarım aracı ve kamyonetlerine el koyarak çekiciyle kaldırdı.

12 BİN 500 TL BORÇ 10 AYDA 38 BİN TL OLDU

Çiftçiler üretimlerini devam ettirebilmek için kredi alıyor. Ancak çiftçiye kaynak temin ederek destek olması gereken Tarım Kredi Kooperatifi yüksek faiz ve katılım katkı payı isteyince, zaten çok düşük karlarla çalışan çiftçilerin bu borcu geri ödeyebilmesi mümkün olmuyor. Tarım Kredi Kooperatifi'nden domates fidesi almak için 12 bin 500 liralık kredi çektiğini ifade eden Furkan Türkmen, “Beni, ayrıca 6 bin 500 lira katılım katkı payı için borçlandırdılar. Toplam 20 bin lira üzerinden faiz işlettiler. Yaklaşık 10 ay önce aldığım destek şimdi 38 bin lira oldu” dedi.

‘KOOPERATİF, KATKI PAYI VE YÜKSEK FAİZ İLE ÇİFTÇİLERİ SOYUYOR

Kendi köyünde yaşanan sorunları yakından takip ettiğini dile getiren İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Osman Yüce, Tarım Kredi Kooperatifi'nin köylüyü soyduğunu belirterek, “Kooperatif köylüye nakit para vermiyor. Köylü ihtiyacını belirtiyor. Onlar da temin ediyorlar ve ödedikleri parayı köylüden istiyorlar. Ancak, bu paraya banka faizi ve bir de katılım katkı payı adı altında bir ekleme yapıyorlar. Yani borç 2 katına çıkıyor. Haliyle köylüde ödeyemiyor” dedi.

Osman Yüce, “Şimdi kooperatif bir tabur askerle köye çıkmış ve çiftçilerin tarladaki traktörlerine el koyuyorlar. Tarım araçlarını alıyorlar. 19 çiftçinin araçları alındı. Köylü borcunu ödeyecek ama faiz ve katkı payı denilen paranın kaldırılması gerekiyor. Spor kulüplerine o kadar kolaylık yapıldı. Çiftçiye de bir kolaylık yapsınlar. Milletin efendisi olan köylüler rezil oldular” ifadelerini kullandı.