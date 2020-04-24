Corona virüsü İsviçre’yi finansal açıdan etkiledi

İsviçre Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Levrat'ın ekonomik kaybın iyileştirilmesine yönelik çözümü, faturayı zenginlerin ödemesinde buluyor. Levrat, “Krizin faturası, salgın sırasında kâr elde edenler tarafından ödenmeli” dedi.

Levrat açıklamalarına şöyle devam etti:

* Dayanışma vergisiyle beslenen bir fon yaratmak istiyoruz. Buna göre, en yüksek kazanca sahip kişiler ek %10 vergiye tabi tutulacak.

* Bu vergiyi, yalnızca geliri 300.000 frangtan fazla olan kişiler ödeyecek.

Varlıklı insanların daha fazla vergi ödemek zorunda kalması durumunda, İsviçre'yi terk edip etmeyecekleri sorulduğunda Levrat, ‘durumun başka yerlerde daha iyi olmayacağını' söyledi.

En yüksek kazanca sahip İsviçrelilerin ödediği vergi oranı %11,5, Levrat'a göre, en zengin insanlar gelirlerinin %21.5'i ile pandemiden doğan zararı ödemek zorunda kalacaklar.

Levrat'ın teklifine henüz bir yanıt verilmedi ancak vergilerin artma olasılığının düşük olduğu belirtiliyor.

Federal Finans Yönetimi (FFY) sözcüsü ise, “Corona virüsü pandemisi İsviçre ekonomisi üzerinde ciddi bir olumsuz etki yaratsa da, borç seviyesindeki düşüklük, ülkenin sağlam bir finansal konumda olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.

Açıklamada, İsviçre'nin borçlanma politikasının esnek şekilde tasarlandığı, doğal afetler, savaş vs. gibi beklenmedik durumlarda ek harcamayı kaldırabileceği belirtildi.

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