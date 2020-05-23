Credit Suisse: Daha az çalışana ihtiyaç duyacağız

Dünyanın en büyük bankalarından biri olan İsviçre merkezli Credit Suisse Group, corona virüsü salgınının etkilerini azaltmak için eleman çıkarmaya hazırlanıyor

‘İNTERNET BANKACILIĞI DAHA FAZLA ÖNEM KAZANIYOR'



Bloomberg’ün İsviçre'de yayın yapan NZZ Gazetesi'nden aktardığı habere göre; Credit Suisse CEO'su Thomas Gottstein, ”İnternet bankacılığı giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu nedenle şube ve çalışan sayımız azalmaya başlayacak” dedi. Gazete ayrıca yüzde 10 ile yüzde 20 arasında banka çalışanının bundan sonra işlerini evden yürütmesi için planlama yapıldığını belirtti. Salgının yayılmaya başladığı dönemde, 14 Şubat 2020'de CEO'luk görevine gelen Gottstein'e göre Credit Suisse Group, düşecek olan büyüme hızı ile artan kredi temerrütleri karşısında işçi çıkarmak zorunda.

SALGININ EKONOMİYE ETKİSİNİN EN NET ÖRNEĞİ

Avrupa bankaları için 2020 yılı, işlemlerin artması nedeniyle son derece kârlı başladı. Ancak corona virüsü salgınının etkileri nedeniyle yılın geri kalan bölümünün bankalar için de sert geçmesi bekleniyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde gelirlerini geçen seneye oranla yüzde 75 artıran Credit Suisse Group'un bile işçi çıkarmaya hazırlanması, corona virüsü salgınının dünya ekonomisine ne kadar büyük bir darbe indirdiğinin en belirgin örneği olarak gösteriliyor.