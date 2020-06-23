D Yatırım Bankası için şirket tescil edildi

Doğan Holding uzun süredir kuruluşu konuşulan yatırım bankası D Yatırım Bankası için BDDK’tan izin çıkmıştı. Banka İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıt ettirilirken faaliyete geçiş için gerekli izinlerin beklendiği ifade edildi.

Doğan Holding tarafından borsaya yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz’in sermayesinde %99,99 oranında paya sahip olduğu D Yatırım Bankası A.Ş.’nin 200.000.000,-Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kuruluşu İstanbul Ticaret Sicili’ne 22.06.2020 tarihinde tescil olmuştur. 200.000.000,-Türk Lirası başlangıç sermayesinin Şirketimiz payına düşen kısmı tam ve nakden ödenmiştir. D Yatırım Bankası A.Ş.’nin faaliyete geçme ve faaliyet izin süreçleri ise halen devam etmekte olup, bu konuda bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.

Hatırlanacağı üzere; D Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 19.03.2020 tarih ve 8953 sayılı Kararı ile onay verilmiş, söz konusu onay Resmi Gazete’nin 20.03.2020 tarih ve 31704 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Doğan Holding’in CNN Türk, Kanal D, Hürriyet Gazetesi ve DHA’yı satarak medyadan çıkması sektörde büyük ses getirmişti.