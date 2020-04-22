Doğan Aydal: Petrolsüz bir dünyaya hazır olmalıyız

Yeniden Refah Partisi AR-GE Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, tarihi düşüş yaşayan petrol fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yakın süreçte ciddi bir petrol sıkıntısı yaşanacağını aktaran Aydal, “Ülkemiz petrol zengini bir ülke değildir. Türkiye'de ürettiğimiz petrol yıllık kullandığımız miktarın % 7'lik bir kısmını ancak karşılamaktadır. Komşu ülkeler ile olan savaşlar ve hassas dengeler göz önüne alındığında çok yakın bir gelecekte büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalacağımız bir gerçektir” değerlendirmesinde bulundu.

“DÜNYA PETROL REZERVİ 17-18 YIL YETECEK”

Petrolsüz bir dünyaya hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Aydal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* BP'nin 2019 yılı sonu raporuna göre dünya petrol rezervi 244 milyar tondur. Dünya yıllık tüketimi ise 13.865 milyar tondur. Yeni eklenen rezervlerin azalması ve dünyadaki tüketim artışı göz önüne alındığında dünya petrol rezervinin, basit bir hesapla dünya tüketimine 17-18 yıl yeteceği görülmektedir. Çok yakın bir zamanda ya hazır olmalıyız.

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“BİRÇOK KURULUŞ İFLAS NOKTASINA SÜRÜKLENECEKTİR”

‘Petrol azalıyorsa fiyatlar neden 20 dolar altına kadar düştü?’ diyen Aydal şunları kaydetti:

* Bu sorunun iki temel cevabı vardır. Bu oyunu kurgulayanlar iki temel hedef gütmektedirler. Bunlardan ilki önemli petrol üreticisi ülkelerin, başta İran ve Rusya olmak üzere, gelirlerini azaltmak; ikinci hedefleri de çok düşük rakamlara indirilen piyasadan faydalanıp gelecek için stok yapmak.

* Çok yakın zamanda petrol fiyatlarının yeniden 140 dolar/varil seviyelerini görmek sürpriz olmamalıdır. Bu sefer de ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin sanayileri çökertilecek, birçok kuruluş iflas noktasına sürüklenecektir.

“TÜRKİYE STOK YAPMALI”

Türkiye'nin bu gerçekleri göz önüne alarak stok yapması gerektiğini belirten Aydal, “Bu önlemleri alırken öncelikle Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan petrolün stoklanması gerekir. Ülkenin kritik işletmeleri ve ulaşım sektörü için de mutlaka stok yapılmalıdır. Elektrikle çalışan ulaşım sistemi için de acilen harekete geçilmeli ve bu konuda Know-How tasarımlar teşvik edilmelidir. Bu yatırımlar ülkemiz emniyeti için önemli ve hayatidir” diye konuştu.