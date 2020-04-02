Dolar ne kadar oldu? (02.04.2020)

Corona virüsü salgı, Türkiye’de ve dünyada piyasaları sarsmaya devam ediyor.

Dün 6,70’i gören dolar/TL, bugün de güne 6,70 seviyelerinden başladı. Euro/TL de aynı yönde seyirle 7,34 seviyesinden açıldı.

Bloomberg’ün haberine göre, kamu bankaları dün 1,5-2 milyar dolar satış yaparak TL’deki değer kaybını önlemeye çalıştı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi gün günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 89 bin 85 seviyesinden kapandı.

Bugün Ticaret Bakanlığı Mart ayına ilişkin ticaret rakamlarını açıklayacak. TCMB de haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

ABD BORSALARINDA SERT DÜŞÜŞ

Dünyada corona virüsü vaka sayısının en çok olduğu ülke olan ABD’de borsaların 2 trilyon dolarlık mali teşvik paketiyle gelen yükselişi de sona erdi.

Dow Jones ve S&P 500 borsaları dün yüzde 4,4’er değer kaybetti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) salgının yol açtığı ekonomik yavaşlama ile başa çıkma çabaları çerçevesinde büyük bankalar için kaldıraç kurallarını belirli bazı yatırımları kaldıraç hesabından muaf tutarak geçici olarak hafifletti.

Boston Fed Başkanı Eric Roseangren, koronavirüs krizinin konut ve ofis fiyatlarını düşürmesinin muhtemel olduğunu ve ofis alanı için talepte kalıcı bir kaymaya da yol açabileceğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, hava yolu şirketlerine yardım için Wall Street’ten danışmanlık alacak.

PETROLDE ÇÖZÜM ARAYIŞI SÜRÜYOR

Salgının küresel talebi azaltması ve Rusya ile Suudi Arabistan arasında başlayan fiyat savaşı nedeniyle yıl başında 66 dolarken önceki gün 22 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent tipi petrolün varil fiyatı, bugün 26 dolar seviyesinde.

Petroldeki kısmi yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşını bitirmeye dönük hamleleri, Rusya’dan gelen arzı artırmayacağız açıklaması ve Çin’in devlet rezervleri için petrol alımı yapacağını açıklaması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, ABD’nin global petrol piyasalarındaki oynaklığı düzeltmek için dünyanın en büyük petrol üreticileri ile birlikte çalışacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ve Rusya’nın fiyat savaşını sona erdirecek bir petrol üretim anlaşmasına önümüzdeki birkaç gün içinde varmalarını beklediğini söyledi.